На астероиде обнаружили радиолокационную станцию инопланетян

На поверхности астероида Эрос уфологом Скоттом Уоррингом было обнаружено нечто. По предположению специалиста, объект мог принадлежать инопланетянам.

Исследователь внеземных цивилизаций посчитал, что инопланетяне на астероиде установили радиолокационную станцию с целью изучения и наблюдения за земной жизнью.

Учёные установили существование Эроса ещё в августе 1898 года. Он первый из установленных астероидов, находящихся около Земли. В 2000 году на его орбиту запустили аппарат NEAR Shoemaker, который сел на поверхность астероида для изучения космического объекта. На фотоснимках NEAR и была замечена станция - большой объект, состоящий из двух прямоугольников.

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Отмечается, что версию уфолога раскритиковали скептики, уверяя, что это лишь его фантазии.