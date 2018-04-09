На астероиде обнаружили радиолокационную станцию инопланетян

Показать меню
Актуально
"Питтсбург" обыграл "Оттаву" в матче НХЛ, у Малкина голевая передача - 08:52 Кризиса нет: в Украине “засветился” новейший спорткар из Италии (ФОТО) - 09:00 Кризиса нет: в Украине “засветился” новейший спорткар из Италии (ФОТО) Кроссовер Chery Tiggo 3 Limited поступил в продажу в России - 09:04 Кроссовер Chery Tiggo 3 Limited поступил в продажу в России В Хабаровске состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 100-летию со - 09:07 В Хабаровске состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня образования военных комиссариатов Анна Звижинская: все о красоте и уходе за собой - 09:21 Анна Звижинская: все о красоте и уходе за собой Британский журналист на вопрос о силе процитировал фильм «Брат-2» - 09:31 Британский журналист на вопрос о силе процитировал фильм «Брат-2» "Филадельфия" обыграла "Кливленд" в матче НБА, у Симмонса и Джеймса по - 09:35 Можно ли ходить на Пасху на кладбище, раскрыл глава Оренбургской епархии - 09:44 Можно ли ходить на Пасху на кладбище, раскрыл глава Оренбургской епархии Африка «распадается надвое» — в Сети появились впечатляющие кадры (ВИДЕО) - 09:49 Африка «распадается надвое» — в Сети появились впечатляющие кадры (ВИДЕО) Норвежцы приняли ночную сирену за начало войны с Россией - 10:10 Норвежцы приняли ночную сирену за начало войны с Россией Медведев выделил почти 7 млрд рублей на плавучий «Северный полюс» - 10:10 Медведев выделил почти 7 млрд рублей на плавучий «Северный полюс» Трамп приказал сажать нелегалов в военные тюрьмы - 10:10 Трамп приказал сажать нелегалов в военные тюрьмы Мемория. Марианна Максимовская - 10:11 Мемория. Марианна Максимовская Леша Кудряшов идет на компромиссы в отношениях с Настей Балинской - 10:28 Леша Кудряшов идет на компромиссы в отношениях с Настей Балинской Экипаж арестованного на Украине «Норда» освобожден - 10:32 Экипаж арестованного на Украине «Норда» освобожден Москву поставили на первое место в мировом рейтинге пробок - 10:42 Москву поставили на первое место в мировом рейтинге пробок В ЛНР раскрыта попытка СБУ устроить провокацию против МГБ Республики (ВИДЕО) - 10:49 В ЛНР раскрыта попытка СБУ устроить провокацию против МГБ Республики (ВИДЕО)
» » На астероиде обнаружили радиолокационную станцию инопланетян

На астероиде обнаружили радиолокационную станцию инопланетян


Добавлено: 09 апр 2018 в 07:49, Категория: Технологии
На астероиде обнаружили радиолокационную станцию инопланетян

На поверхности астероида Эрос уфологом Скоттом Уоррингом было обнаружено нечто. По предположению специалиста, объект мог принадлежать инопланетянам.

Исследователь внеземных цивилизаций посчитал, что инопланетяне на астероиде установили радиолокационную станцию с целью изучения и наблюдения за земной жизнью.

Учёные установили существование Эроса ещё в августе 1898 года. Он первый из установленных астероидов, находящихся около Земли. В 2000 году на его орбиту запустили аппарат NEAR Shoemaker, который сел на поверхность астероида для изучения космического объекта. На фотоснимках NEAR и была замечена станция - большой объект, состоящий из двух прямоугольников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» СКРЫВАЮТСЯ ПОД ПЛАТО ГИЗЫ В ЕГИПТЕ

Отмечается, что версию уфолога раскритиковали скептики, уверяя, что это лишь его фантазии.


Материалы по теме:

Ученые обнаружили органику на межзвездном астероиде
Астрономы попробуют найти "радио инопланетян" на межзвездном астероиде
На астероиде Эрос найдена инопланетная станция
Открыт астероид размером два метра
Добавлено: 09 апр 2018 в 07:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Мемория. Никита Михайловский

Мемория. Никита Михайловский

Бывший сотрудник Cambridge Analytica заявил, что данные из Facebook могут хранить в любой стране

Бывший сотрудник Cambridge Analytica заявил, что данные из Facebook могут хранить в любой стране

«Смертельно отравленные» Скрипали думают о переезде в США

«Смертельно отравленные» Скрипали думают о переезде в США

Военнослужащие ЦВО совершенствую свою физические навыки на занятиях по боевой подготовке

Военнослужащие ЦВО совершенствую свою физические навыки на занятиях по боевой подготовке

Новости России
еще новости
Володин: Россия намерена развивать деловые связи с Ираном через парламентское измерение

Володин: Россия намерена развивать деловые связи с Ираном через парламентское измерение

В Госдуме предложили регистрировать в соцсетях по ID-адресу

В Госдуме предложили регистрировать в соцсетях по ID-адресу

Лондону следовало бы бесплатно выдать визу Виктории Скрипаль — Захарова

Лондону следовало бы бесплатно выдать визу Виктории Скрипаль — Захарова

СМИ разместили в сети снимки новых LADA Granta и LADA XRAY

СМИ разместили в сети снимки новых LADA Granta и LADA XRAY

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Кейт Хадсон объявила о беременности

Кейт Хадсон объявила о беременности

Алексей Ход был искренним и честным на проекте

Алексей Ход был искренним и честным на проекте

Оксана Фандера, Екатерина Климова, Элвис Пресли и другие звезды с цыганскими корнями

Оксана Фандера, Екатерина Климова, Элвис Пресли и другие звезды с цыганскими корнями

Обязательно к посещению: выставка молодых дизайнеров в ЦДХ

Обязательно к посещению: выставка молодых дизайнеров в ЦДХ

Новости политики
еще новости
Пасхальное послание патриарха

Пасхальное послание патриарха

Российские С-400 в Сирии приведены в полную боевую готовность

Российские С-400 в Сирии приведены в полную боевую готовность

СМИ: Американскому дипломату сломали нос из-за шутки о Сталине

СМИ: Американскому дипломату сломали нос из-за шутки о Сталине

Британский журналист на вопрос о силе процитировал фильм «Брат-2»

Британский журналист на вопрос о силе процитировал фильм «Брат-2»

Новости экономики
еще новости
Европа отказалась поддержать «Северный поток-2» и намерена дожать РФ по украинскому транзиту

Европа отказалась поддержать «Северный поток-2» и намерена дожать РФ по украинскому транзиту

Трамп запустил новый виток торговой войны с Китаем

Трамп запустил новый виток торговой войны с Китаем

«Все падает, ситуация и без того нехорошая»: в Латвии испугались ответа Москвы на последнее решение Риги

«Все падает, ситуация и без того нехорошая»: в Латвии испугались ответа Москвы на последнее решение Риги

Кампания TokenGo - это проект который собирается вывести на новый уровень криптографическое сообщество.

Кампания TokenGo - это проект который собирается вывести на новый уровень криптографическое сообщество.

Новости общества
еще новости
На Камчатке экипажи истребителей морской авиации ТОФ отработали выполнение воздушной дозаправки в сложных метеоусловиях

На Камчатке экипажи истребителей морской авиации ТОФ отработали выполнение воздушной дозаправки в сложных метеоусловиях

Во Владивосток для восстановления доставлен поднятый со дна Баренцева моря американский танк «Шерман»

Во Владивосток для восстановления доставлен поднятый со дна Баренцева моря американский танк «Шерман»

14 апреля в Военной академии связи состоится Торжественное закрытие олимпиады «ИнфоТех Квест»

14 апреля в Военной академии связи состоится Торжественное закрытие олимпиады «ИнфоТех Квест»

Разведывательные подразделения на Южном Урале соревновались в мастерстве маскировки при организации засады

Разведывательные подразделения на Южном Урале соревновались в мастерстве маскировки при организации засады

Происшествия
еще новости
В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

Новости Украины
еще новости
Скончался отец героя Небесной сотни

Скончался отец героя Небесной сотни

ФСБ устроила вооруженную провокацию в Крыму

ФСБ устроила вооруженную провокацию в Крыму

Канадские биологи решили «загадку» курицы и яйца

Канадские биологи решили «загадку» курицы и яйца

Моряки из Индонезии поймали существо с человеческими зубами

Моряки из Индонезии поймали существо с человеческими зубами

Мировые новости
еще новости
Доказана польза растяжки для пожилых людей

Доказана польза растяжки для пожилых людей

Пожар в Харькове: есть погибший

Пожар в Харькове: есть погибший

Трагедия в Донецкой области: есть погибший

Трагедия в Донецкой области: есть погибший

"Перемирие" на Донбассе: оккупанты палят по позициям ВСУ на всех направлениях




Лента новостей
Парикмахер – профессионал – это возможно, обучаясь в школе парикмахеров - 02:13 Парикмахер – профессионал – это возможно, обучаясь в школе парикмахеровВ Госдуме предложили регистрировать в соцсетях по ID-адресу - 02:10 В Госдуме предложили регистрировать в соцсетях по ID-адресуБельгийский велогонщик скончался в больнице после падения на гонке "Париж - Рубэ" - 02:00 Бельгийский велогонщик скончался в больнице после падения на гонке На Пасху-2015 Бог подарил донецким ополченцам жизнь (ВИДЕО) - 01:56 На Пасху-2015 Бог подарил донецким ополченцам жизнь (ВИДЕО)Во Владивосток для восстановления доставлен поднятый со дна Баренцева моря американский танк - 01:14 Во Владивосток для восстановления доставлен поднятый со дна Баренцева моря американский танк «Шерман»Сборная Шотландии завоевала бронзовые медали ЧМ по керлингу в Лас-Вегасе - 00:56 Сборная Шотландии завоевала бронзовые медали ЧМ по керлингу в Лас-Вегасе«Красный полумесяц» не обнаружил признаков химатаки в сирийской Думе - 00:24 «Красный полумесяц» не обнаружил признаков химатаки в сирийской ДумеСкончался отец героя Небесной сотни - 23:59 Скончался отец героя Небесной сотни"Атланта" обыграла в гостях "Бостон" в матче НБА - 23:45 Один из энергоблоков Запорожской АЭС отключили от сети - 23:17 Один из энергоблоков Запорожской АЭС отключили от сетиФСБ устроила вооруженную провокацию в Крыму - 22:52 ФСБ устроила вооруженную провокацию в Крыму«Игра на опережение» — Россия созывает экстренное заседание СОВБЕЗа ООН - 22:38 «Игра на опережение» — Россия созывает экстренное заседание СОВБЕЗа ООНГлава СКР рассказал о тысячах жалоб на подчиненных - 22:18 Глава СКР рассказал о тысячах жалоб на подчиненныхЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина - 22:17 ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина
Последние новости
Володин: Россия намерена развивать деловые связи с Ираном через парламентское измерение - 08:24 Володин: Россия намерена развивать деловые связи с Ираном через парламентское измерение 20 лет думал: Ляшко решил жениться (ВИДЕО) - 08:21 20 лет думал: Ляшко решил жениться (ВИДЕО) СМИ сообщили о 8 сбитых ракетах при атаке на сирийскую авиабазу - 08:12 СМИ сообщили о 8 сбитых ракетах при атаке на сирийскую авиабазу Мемория. Лев Копелев - 08:11 Мемория. Лев Копелев На астероиде обнаружили радиолокационную станцию инопланетян - 07:49 На астероиде обнаружили радиолокационную станцию инопланетян Абэ напрямую попросит Трампа поднять перед КНДР вопрос о похищенных японцах  - 07:15 Абэ напрямую попросит Трампа поднять перед КНДР вопрос о похищенных японцах  На Камчатке экипажи истребителей морской авиации ТОФ отработали выполнение воздушной дозаправки в - 07:10 На Камчатке экипажи истребителей морской авиации ТОФ отработали выполнение воздушной дозаправки в сложных метеоусловиях КНДР и Южная Корея проведут переговоры по подготовке к межкорейскому саммиту - 07:00 КНДР и Южная Корея проведут переговоры по подготовке к межкорейскому саммиту Оцепленные после отравления Скрипаля кварталы Солсбери захватили крысы - 06:35 Оцепленные после отравления Скрипаля кварталы Солсбери захватили крысы Место, куда попадают люди после смерти, обнаружили ученые - 05:45 Место, куда попадают люди после смерти, обнаружили ученые МОЛНИЯ: База ВВС Сирии атакована ракетами, силы ПВО открыли ответный огонь - 05:28 МОЛНИЯ: База ВВС Сирии атакована ракетами, силы ПВО открыли ответный огонь СМИ: Сирия отразила ракетную атаку на авиабазу в Хомсе - 05:17 СМИ: Сирия отразила ракетную атаку на авиабазу в Хомсе Четыре человека пострадали из-за серии землетрясений в Японии - 03:17 Четыре человека пострадали из-за серии землетрясений в Японии
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"