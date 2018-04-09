На кого похож восьмой ребенок Евгения Цыганова

Актриса Юлия Снигирь впервые показала фотографию своего сына Федора, отцом которого является ее коллега Евгений Цыганов. Прежде звезда сериала «Великая» избегала публиковать снимки с ребенком. Однако неожиданно изменила свое решение и показала мальчика со спины. На фото сын Снигирь разглядывает витрину с мороженым.

Поклонники актрисы тут же засыпали малыша комплиментами: "Какой хороший и чудесный малыш!", "О, любитель сладенького!!!".

Сын Юлии Снигирь



Однако показать лицо сына актриса так и не решилась.

Для Юлии Снигирь Федор – первый и единственный ребенок, а для Евгения Цыганова – восьмой. Семь детей воспитывает его экс-гражданская жена Ирина Леонова.

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