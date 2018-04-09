На Украине заключенные устроили бунт в СИЗО (ФОТО)

В минувшее воскресенье заключенные устроили бунт в николаевском СИЗО, отказавшись возвращаться в камеры после прогулки.

Как пишут украинские СМИ, ссылаясь на источники в пенитенциарной службе, инцидент произошел утром 8 апреля.

В неповиновении сотрудникам СИЗО были замечены около 50-ти человек, при этом часть заключенных имели признаки наркотического и алкогольного опьянения.

По данным источника, зачинщиком беспорядков стал гражданин Грузии по фамилии Саядов, который подозревается в совершении краж.

Дежурные подняли тревогу и сообщили о происходящем в полицию. С бунтарями вели переговоры.