На Украине заключенные устроили бунт в СИЗО (ФОТО)

В минувшее воскресенье заключенные устроили бунт в николаевском СИЗО, отказавшись возвращаться в камеры после прогулки.
Как пишут украинские СМИ, ссылаясь на источники в пенитенциарной службе, инцидент произошел утром 8 апреля.
В неповиновении сотрудникам СИЗО были замечены около 50-ти человек, при этом часть заключенных имели признаки наркотического и алкогольного опьянения.
По данным источника, зачинщиком беспорядков стал гражданин Грузии по фамилии Саядов, который подозревается в совершении краж.
Дежурные подняли тревогу и сообщили о происходящем в полицию. С бунтарями вели переговоры.
При этом СМИ пишут, что некоторые подозреваемые нарушали порядок и оскорбляли сотрудников СИЗО на протяжении двух недель, в связи с чем руководство изолятора даже рекомендовало женской части коллектива не выходить на работу.