На Пасху-2015 Бог подарил донецким ополченцам жизнь (ВИДЕО)

Лейтенант запаса Владимир Безручко, в прошлом боец бригады «Восток», рассказал о том, как он и его сослуживцы чудом выжили во время артобстрела на Пасху 2015-го года.

«Ещё один интересный случай произошёл 12 апреля 2015-го года как раз на Пасху. Был прорыв укропов на Жабуньках. Я был дежурным офицером на КП батальона, и нам дали команду прикрыть нижнюю дорогу. Набрали человек десять — кого смогли. Я выбрал позицию в недостроенном кафе напротив заправки. Если честно, защита там была только от стрелкового, если бы попал снаряд, нас бы там и накрыло.

Вот как раз три снаряда и попали, но, ни один не взорвался. Первый снаряд срикошетил от дерева, видимо, сбил взрыватель, ударился в стену и раскололся. Второй срикошетил от межэтажного перекрытия между первым и вторым этажами, и ушёл куда-то. А третий пролетел в метре от меня: в одно окно влетел, в другое вылетел и тоже куда-то там зарылся в землю и не взорвался.

Вот такие на войне случаи бывают», — вспоминает Владимир Безручко.

«ПолитНавигатор»