Насте Рыбке пригрозили новым наказанием за «непристойности»

В отношении Александры Кирилловой-Алексы Лесли и Анастасии Вашукевич-Насти Рыбки могут возбудить новое дело, помимо незаконного «секс-тренинга» в Паттайе.

Как сообщает адвокат, в Таиланде поданы заявления на основании публикации непристойных фото— и видеоматериалов в Сети. За распространение такого рода видеоконтента грозит срок до пяти лет в ситуации с порнографией или трёх лет за оскорбительные непристойные материалы.

Полиция Таиланда в феврале задержала экспорт-модель 21-летнюю Рыбку и ещё 9 лиц за проведение секс-тренингов. Суд троих из этой компании приговорил к условным срокам, штрафам и депортации.

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4 апреля Лесли и Рыбке выдвинули обвинение уже в изнасиловании, что карается 4–20 лет тюрьмы.