Непобедимый: новый вид «мегавредителя» сельхозугодий вызывает беспокойство ученых

Группа ученых выявила «мегавредителя», который может нанести непоправимый вред мировому сельскому хозяйству.

Австралийские ученые сделали открытие, которое напоминает научно-фантастический фильм. Два вида самых опасных вредителей для сельхозкультур «объединились», породив непобедимого паразита, имеющего гены, устойчивые ко всем пестицидам.

Ученые, обнаружившие «мегавредителя» пока лишь в Бразилии, обеспокоены возможностью его распространения по всему миру. Эксперты считают, что в этом случае мировое сельское хозяйство понесет невиданные потери, сообщает издание vesti.

Два вида гусениц Helicoverpa armigera и Helicoverpa zea породили «мутанта», который уничтожает всё на своем пути. Два этих вредителя ежегодно наносят огромный ущерб урожаю, который оценивается в миллиарды долларов.