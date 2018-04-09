Независимый директор EN+ Доминик Фрайс ушел в отставку

6 апреля с должности независимого директора в совете директоров En+ Group ушел Доминик Фрайс, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение En+.

Ранее в тот же день администрация США объявила о введении санкций в отношении российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В том числе, бизнесмена Олега Дерипаски и подконтрольных ему «Русал» и En+ Group. Компания пообещала защитить интересы акционеров и обратиться за дополнительными разъяснениями в минфин США (OFAC).

В связи с падением цены обыкновенных акций United Company RUSAL более чем на 20% Московская биржа ввела дискретный аукцион по акциям United Company RUSAL.

Ранее сообщалось, что акции «Русала» упали в начале торгов на Московской бирже на 46,9% (до 15,04 рубля за штуку), бумаги En+ потеряли 22,8%, опустившись до 45 рублей за штуку.

В «Русале» предположили, что санкции могут привести к техническим дефолтам и окажут негативное влияния перспективы ее развития. Как пишет «Интерфакс», заявление было сделано после падения на 40% акций компании на бирже в Гонконге до 2,76 гонконгского доллара.