Оцепленные после отравления Скрипаля кварталы Солсбери захватили крысы

В кварталах английского города Солсбери, оцепленных полицией, которая занимается расследованием дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отмечается резкий рост поголовья крыс, пишет в воскресенье Daily Mail.

Доступ туда до сих пор закрыт для граждан, в том числе для сотрудников служб по борьбе с вредителями, отмечает издание. Крысы осмелели и из-за того, что в оцепленных кварталах их некому отпугнуть, отмечают городские власти.

Особенно неблагополучным называют территорию, прилегающую к пабу «Милл», который Сергей Скрипаль и его дочь Юлия посетили незадолго до отравления.

Между тем, британская полиция ранее заявляла, что расследование инцидента в Солсбери может занять месяцы, и попросила местных жителей быть готовыми к тому, что оцепление еще долго не снимут.

Более того, местные власти, планируют огородить места, где Скрипали побывали перед отравлением, трехметровыми заборами.