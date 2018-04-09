Официальный курс евро вырос более чем на 1 рубль

Установленный Центробанком (ЦБ) официальный курс евро к рублю вырос на 1,17 рубля до 71,88 рублей, а курс доллара вырос на 73,82 копеек до 58,57 рубля, следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, также выросла на 93,6 копеек до 64,56 рублей. Ранее курс евро превышал отметку в 72 рубля впервые с 3 августа 2017 года. Курс доллара поднялся выше 59 рублей впервые с 25 декабря 2017 года.

Индекс Московской биржи на открытии торгов снизился на 0,86% и составил 2261,71 пункта. Индекс РТС просел на 0,81%, до 1226,5 пункта.

Эксперты сообщили «Интерфакс-ЦЭА», что колебания курсов валют связано возможным ужесточением антироссийских санкций со стороны США. Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил уплатой «большой цены» за химическую атаку в Сирии. Госдеп США обвинил в ней Россию.