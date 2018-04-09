Ольга Жарикова пока не готова выйти замуж за Сашу Гобозова

Я так уверена в Саше, так уверена в себе! Мне кажется, наши отношения не под силу никому разрушить. Мы уже признаемся друг другу в любви, строим планы на будущее. Мы показываем идеальные отношения. Я всегда искала такого человека, как Саша, потому что он мужчина «на опыте», знает, как обращаться с девушками, как с ними разговаривать, ухаживать, как решать проблемы. Хоть мне и 23, у меня были трое серьезных отношений, и я тоже знаю, как подходить к мужчинам. Хоть все и говорят: «Ты как мебель», а у меня были и ссоры, и скандалы. Я просто стараюсь стремиться к идеалу. Понимаю, что идеальных людей не бывает, но нет предела совершенству.Саша сейчас занимается вопросом о разводе. Ему просто для этого нужно прописаться, и он сегодня не смог съездить, потому что вчера долгое лобное было. Но я думаю, на этой неделе он уже подаст документы.Выйти замуж за него — это громко. Мне нужно время, чтобы это понять. Да, сейчас у нас все хорошо, но нужно время, чтобы проверить отношения. Например, мне за периметром достаточно полугода, чтобы понять, готова ли я с этим человеком быть. Но так как мы живем здесь 24/7, думаю, этот срок будет немного поменьше. Но пока меня все устраивает