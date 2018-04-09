Опубликовано видео общения пограничников с российскими дипломатами на КПП «Гоптовка»

Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян опубликовал на своей странице в Facebook видео общения российских дипломатов с сотрудниками Госпогранслужбы на КПП «Гоптовка».

На видео показана ситуация, как российские дипломаты сопровождали экипаж судна «Норд», и объясняли пограничникам, почему члены команды корабля не выходят из машины с дипломатическими номерами.

«Фрагмент ночного общения на пункте пропуска «Гоптовка» с российскими дипломатами которые «выполняют приказ»», — сказано в публикации.

В ролике можно услышать, как пограничник спрашивает, может ли он пригласить людей в машине для прохождения пограничного контроля. Ему говорят, что не могут ответить на этот вопрос, и что «выполняют приказ». Российский дипломат также пояснил, что не уверен, что члены экипажа вернутся в машину, поэтому они ее не покидают, так как находятся в автомобиле на территории Российской Федерации.

Ранее Слободян объяснил, при каких условиях экипаж «Норда» сможет выехать в Крым.

Фото: 112