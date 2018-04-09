Оргкомитет ЧМ-2018 выбрал операторов питания для VIP-гостей

Ресторанная группа Аркадия Новикова, Ginza Project и «Фьюжн» избраны партнерами оргкомитета ЧМ-2018 для обеспечения питания VIP-гостей и VIP-зон соревнований. Как сообщает «Коммерсантъ», компания «Арена фудс» владельца группы «Шоколадница» Алексея Колобова получила такой же контракт. Ранее она была назначена оператором по обеспечению питания болельщиков.

«Мы принимали решение с учетом способности компаний предоставлять сервис адекватного уровня в конкретном регионе»,— рассказал изданию гендиректор оргкомитета Сорокин. По его словам, все ниши по оказанию сервисных услуг закрыты. В финальной стадии находится процесс определения компаний, участвующих в организации конгресса.

5 апреля стало известно, что ОАО «Российские железные дороги» стали официальным спонсором Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее права на ассоциацию с ФИФА получили «Альфа-банк» и «Ростелеком», а «Газпром» стал ее официальным партнером.