Падение индексов Мосбиржи и РТС достигло 9-11%

Индекс Мосбиржи потерял 9%, индекс РТС — более 10,7%, причем лидерами падения стали акции компаний, чье руководство попало под санкции Минфина США, а также металлургические компании и участники финансового рынка. Об этом пишет РБК.

Лидерами падения являются «Русал» (-26,7%), «Полюс» (-8,8%), «Норильский никель» (-10%), «Распадская» (-7,2%), «Мечел» (-10%), En+ (-17,7%), ВТБ (-6,7%), Сбербанк (-6,8%), АЛРОСА (-7%).

Торги бумагами «Русал» начались на Московской бирже сильным падением — их стоимость в моменте достигала минимума в 15,04 рублей за акцию, что на 46% меньше закрытия торгов 6 апреля. В связи с этим Московская биржа объявила дискретный аукцион по акциям «Русала» в связи с падением стоимости акций более чем на 20% в течение десяти минут.

6 апреля пятницу Минфин США предложил заблокировать активы российских бизнесменов, менеджеров госкомпаний и чиновников, попавших под новые санкции, а также запретить американским гражданам и компаниям вести любую экономическую деятельность с фигурантами списка.

Под санкции попали владелец «Базового элемента» Олег Дерипаска, глава «Реновы» Виктор Вексельберг, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, председатель совета директоров «ЭнПиВи Инжиниринг» Игорь Ротенберг, сенатор Сулейман Керимов, а также партнер Алишера Усманова Андрей Скоч, чья семья владеет долей аэропорта Внуково.

В результате больше всех пострадал «Русал» — он потерял в капитализации свыше 92 млрд рублей. Суммарная стоимость акций En+ снизилась на 1,25 млрд долларов до 5,7 млрд долларов.