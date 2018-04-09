Парикмахер – профессионал – это возможно, обучаясь в школе парикмахеров

В последние годы большое внимание уделяется уходу за волосами. Это касается не только лечения и оздоровления волос, но и совершенствованию мастерства в области стрижек, укладок, создания новых моделей причесок. Средств для моделирования, окрашивания и ухода за волосами – бесчисленное множество. Если раньше основным орудием парикмахера были расческа и ножницы, теперь целый арсенал машинок, фенов, завивающего и разглаживающего оборудования. Главное, научиться со всем управляться.

Санкт-Петербургская школа парикмахерского искусства поможет вам в освоении, а так же в повышении квалификации по профессии парикмахер. Вы можете выбрать любой их трех уровней обучения: начальный, базовый и профессиональный. Обо всем подробно написано на сайте нашей школы. Страница информации по каждому этапу парикмахерских курсов информирует о том, какие знании и навыки получает слушатель, тут представлены: количество часов, основные темы и задачи, которые решает каждый этап курса.

Занятия сочетают теорию и практическую часть. Последняя выполняется только в салонах красоты, сотрудничающих со школой. Эта прогрессивная форма обучения позволяет совмещать теорию и практические занятия сразу же на рабочем месте. Кстати, все учащиеся, получившие сертификаты курсов, по их окончании трудоустраиваются. За то, количество часов, что определено курсом, обучаемый получает достаточно разнообразные знания. В последствии можно улучшить свое мастерство, пройдя переподготовку на более высокой ступени.

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