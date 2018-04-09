Песков назвал новые санкции США «попранием норм всего и вся»

Кремль считает «вопиющей» ситуацию с введением новых антироссийских санкций США. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.«Она [ситуация] вопиющая с точки зрения и законности, и с точки зрения попрания норм всего и вся», — сказал он.По словам Пескова, российской стороне требуется время, чтобы оценить размер реального ущерба и выработать стратегию по его минимизации. «Это же достаточно новое явление [новые санкции США], и мы видим первые проявления негативного характера», — добавил пресс-секретарь главы государства.Ранее 9 апреля сообщалось, что санкции США негативно ударили по российскому рынку акций, вместе с индексами бирж снижается и курс рубля по отношению к мировым валютам. Лидерами падения ожидаемо стали компании и активы бизнесменов, которые попали в новый санкционный список, пишет Лента.ру.Минфин США опубликовал новый санкционный список 6 апреля. Туда вошли российские топ-менеджеры, бизнесмены, чиновники и ряд компаний.