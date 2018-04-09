Песков назвал вопиющими новые санкции США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что новые антироссийские санкции являются вопиющими с точки зрения закона.

«Это новая история, конечно, она достаточно вопиющая с точки зрения законности и попрания, так сказать, норм всего и вся, поэтому здесь необходим тщательный анализ», — сказал Песков.

Он отметил, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уже поручил проработать меры поддержки российских компаний, попавших под запретительные меры США.

«Это вопрос, который целиком и полностью находится в плоскости ведения правительства. В данном случае выработка позиций, выработка возможных мер по поддержке или иных мер по минимизации последствий этих рестрикций именно находится в нашем Белом доме, в кабинете министров», — добавил Песков.

Он также сообщил ТАСС, что глава государства Владимир Путин пока не планировал встречаться с попавшими под санкции США бизнесменами.

«Пока в графике таких встреч нет, но это не значит, что они не могут появиться при необходимости», — заявил он.