Племянница Скрипаля назвала США самым небезопасным для её родственников местом

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля — Виктория — в интервью агентству «Интерфакс» в понедельник назвала США самым небезопасном местом для своих родственников.

«Я не могу сказать, будет ли для них безопасно в России или безопасно оставаться им там (в Великобритании — прим. ред.), но самое небезопасное место — это Америка», — сказала она.

Виктория Скрипаль рассказала, что бывший шпион всегда был идеологическим противником Соединенных Штатов, и их семья никогда не хотела жить в Америке.

Ранее воскресная газета The Sunday Times сообщила, что Скрипалям предложат переехать в США из Великобритании под новыми именами.

4 марта в британском Солсбери на Сергея Скрипаля его дочь Юлию произошло покушение. По версии Лондона, к их отравлению причастна Россия. Никаких официальных доказательств этой информации до сегодняшнего дня предоставлено не было. Москва категорически отвергает свою причастность к инциденту.

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