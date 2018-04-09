Под Брестом началось совместное российско-белорусское тактическое учение ВДВ

На полигоне Брестский (Республика Беларусь) состоялась официальная церемония открытия совместного российско-белорусского тактического учения.

Для военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) России — это первое учение в 2018 году, проводимое за пределами станы.

В ходе мероприятия белорусские и российские десантники отработают вопросы ведения контрдиверсионных действий — обнаружение, блокирование и уничтожение отрядов условного незаконного вооруженного формирования.

В практической части мероприятия принимают участие более 600 военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной техники. От белорусской стороны в учении задействованы подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, от российской — усиленная десантно-штурмовая рота Псковского соединения ВДВ общей численностью более 100 человек.

Основная фаза учения будет проходить в три этапа в период с 10 по 12 апреля.