Подозреваемого в изнасиловании школьницы на Уктусе вычислил юнармеец

Восьмиклассник Амин Абдуллоев помог силовикам найти подозреваемого в изнасиловании школьницы.

Об этом сообщает издание «66.ru».

Абдуллоев рассказал СМИ, что узнал о преступлении из новости в социальной сети, там же он увидел фоторобот подозреваемого. Одна из пользователей под сообщением написала, что видела у одного из своих друзей в соцсети похожего человека. Абдуллоев и его брат решили поискать этого человека, просматривая фотографии на страницах друзей этой девушки.

Спустя несколько дней поиски увенчались успехом и они нашли человека с фоторобота. Чтобы убедиться в своей правоте, мальчик с братом съездил на Уктус, чтобы поговорить с жителями и пообщаться с местной молодежью. В ходе своего «расследования» Абдуллоеву удалось выяснить примерный адрес подозреваемого. Он сообщил всю полученную информацию следователям. После того, как она подтвердилась, полиция вручила мальчику медаль и благодарственное письмо.

Абдуллоев объяснил изданию свое желание помочь с поисками преступника тем, что в будущем он мечтает работать в силовых структурах.

В ноябре прошлого года с Чкаловском районе двое мужчин затолкали школьницу в машину, привезли в квартиру и изнасиловали. После надругательства они вымыли девочку, погрузили ее в сумку и оставили на обочине дороги.

Сейчас оба подозреваемых задержаны, ведутся следственные действия.