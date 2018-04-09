Пограничники не пропустили в Крым экипаж «Норда»

Сотрудники Госпогранслужбы не выпустили из Украины членов экипажа российского траулера «Норд» в связи с отсутствием у них паспортов граждан Украины. Об этом заявил спикер ГПСУ Олег Слободян, передает Громадське.

«Это произошло сегодня ночью, где-то около часа, те же самые микроавтобусы на дипломатических российских номерах, которые пытались проехать на КПВВ «Гоптовка» с нашими гражданами — экипажем судна« Норд », появились в районе КПВВ« Чонгар ». Но пограничники, пообщавшись с водителями и поняв, что экипаж не имеет необходимых документов для пересечения админграницы, предупредили, что шансов пересечь админграницу у них нет», — сказал Слободян.

По его словам, после этого члены экипажа «Норд» вернулись на материковую Украину.

«Они пытались проехать через КПВВ, думали, если мы их не пропустили на «Гоптовке», то пойдем на какие-то договоренности со своей совестью и сможем это сделать на КПВВ «Чонгар». Конечно, законодательство за этот период не изменилось. Мы можем пропустить граждан Украины на территорию оккупированного полуострова, но для этого нужны внутренние документы», — добавил Слободян.

Ранее Слободян объяснил, при каких условиях экипаж «Норда» сможет выехать в Крым.

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