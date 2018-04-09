Польша вскоре обнародует причины Смоленской катастрофы

В Польше скоро опубликуют технический рапорт, в котором укажут причину крушения самолета с польскими политиками под Смоленском.

Министр национальной обороны Польши, глава подкомитета по расследованию трагедии Антоний Мацеревич. Так, он отметил, что предыдущие комитеты по расследованию ставили перед собой много задач и вопросов в обход главного: что стало причиной крушения самолета. Кроме того, Мацеревич сообщил, что скоро будет опубликован технический рапорт с ответом на этот вопрос.

Он уточнил: «Мы не исключаем, что появятся доказательства, которые углубят и уточнят технические вопросы, ранее неисследованные. Но главная причина — описана исчерпывающе и убедительно».

По его словам, этот рапорт был подписан всеми членами комитета.