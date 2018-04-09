Полсотни богатейших россиян лишились за день 12 млрд долларов

Состояние 50 богатейших людей России в связи с сегодняшним биржевым обвалом сократилось более чем на 11,7 млрд долларов, подсчитал РБК, используя данные Forbes.

Сегодня на пике падения индекс Московской биржи (бывший ММВБ) опустился на 9%, а индекс РТС — на 11%.

Больше всего снижение затронуло Олега Дерипаску, состояние которого сократилось почти на четверть — на 1,3 млрд долларов из-за резкого снижения стоимости бумаг Rusal и En+ Group.

На 1,3 млрд долларов снизился капитал главного владельца «Норильского никеля» Владимира Потанина. Сама компания подешевела на 15%.

Далее в списке лидеров потерь идут Виктор Вексельберг, потерявший 908 млн долларов, и Сулейман Керимов (813 млн).

Снижение индексов произошло вслед за обвалом акций Rusal и En+ Group на биржах в Гонконге и Лондоне.

На это повлияло заявление компании, допустивший технический дефолт по некоторым обязательствам из-за санкций США.