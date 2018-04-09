Пользователи сети в восторге от длинных волос Харпер Бекхэм

Шестилетняя Харпер, дочь Виктории и Дэвида Бекхэм, вновь в центре внимания. Если в прошлый раз пользователи сети обсуждали ее капризное поведение в аэропорту, то теперь все лишь хвалят малышку. Мама девочки поделилась фотографией в своем инстаграме, где видно длинные волосы Харпер.



Малышка занималась творчеством на свежем воздухе, в то время как мама запечатлела ее со спины. С такого ракурса отлично видно длинные волосы девочки. Подписчики дизайнера в комментариях не смогли обойти стороной такую красоту и сразу разразились лестными комментариями малышке и ее маме. Многие назвали Харпер настоящей Рапунцель.

Самым главным защитников длинных волос девочки стал ее отец, 42-летний Дэвид Бекхэм. На попытку Виктории подстричь девочку, тот сразу возразил: «Нет! С самого рождения Харпер мы не обрезали ее волосы. Они так хороши, ведь правда?!».



Пока Харпер наслаждалась творчеством, ее старшие братья не скучали: они готовили десерт — клубнику в шоколаде. Кадрами с кухни Виктория тоже поделилась в Instagram.

Раннее популярной темой для обсуждения стало капризное поведение девочки. Звездная семья Бекхэм постоянно находится в перелетах и на этот раз отправилась из Британии в США на весенние каникулы. Шестилетняя Харпер не привыкла к долгим перелетам и сильно устала. Из-за этого малышка начала капризничать, а мама Виктория начала ее успокаивать. Данную сцену запечатлели папарацци в аэропорту сразу после перелета.

На фотографиях Харпер выглядит очень расстроенной, явно недовольной чем-то. 43-летняя Виктория пытается успокоить дочь, целуя ее и обнимая. 15-летний Ромео также не стоял в стороне и попытался вразумить младшую сестру. 13-летний Круз решил не влезать в ссору, ведь по выражению его лица видно, что такие капризы сестры ему уже надоели. Конфликт был исчерпан всего через пару минут, и мама с дочерью за руки ушли из аэропорта.

Семья направлялась к отцу семейства — Дэвиду. Тот улетел в США пораньше и уже встретился со старшим сыном Бруклином в Нью-Йорке — вместе они посетили тату-салон, где Бруклин набил себе очередной рисунок. Вскоре всё семейство отправилось на теннисный матч в Майами, чтобы вместе отпраздновать Пасху.