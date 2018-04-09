Порошенко назвал «Северный поток — 2» взяткой ЕС со стороны России

Газопровод «Северный поток — 2» является «чисто политическим проектом» России, заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Извините за жесткие слова, но "Северный поток — 2" является политической взяткой в обмен на лояльность в отношении РФ, который преследует целью введение экономической и энергетической блокады Украины, нанеся таким образом существенный вред моей стране», — сказал глава государства в интервью немецкой деловой газете Handelsblatt (цитаты по сайту украинского президента).

По словам Порошенко, этот проект «не содержит никакого обоснования с точки зрения экономической целесообразности».

Президент считает, что в качестве альтернативы можно использовать украинский транзитный трубопровод, который «значительно дешевле» «Северного потока — 2» и «может легко и недорого быть модернизирован».