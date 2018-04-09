После отравления Скрипалей чиновнику из РФ пришло сообщение о доставленной «посылке»

В день отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии британская разведка перехватила электронное сообщение некоему российскому чиновнику о том, что «посылка доставлена» и два человека «успешно выехали». Об этом пишет таблоид Sunday Express.

Благодаря в том числе этому сообщению премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сделала вывод о том, что за покушением на Скрипалей стояла Россия, отмечает газета.

Сотрудник, перехвативший сообщение, связал его с другим, перехваченным днем ранее. Источники газеты отметили, что смысл первого сообщения раскрылся только после отравления Скрипаля.

Бывший офицер ГРУ, осужденный в России за шпионаж и обменянный в 2010 году на российских разведчиков Сергей Скрипаль, был отравлен в английском Солсбери 4 марта. Также была отравлена его дочь Юлия, прилетевшая за день до этого из России. Оба все еще находятся в больнице, куда поступили в коме.

Великобритания заявила, что для попытки убийства использовался произведенный в России нервно-паралитический яд «Новичок» и обвинила в его применении российские спецслужбы.

В Москве опровергли причастность к преступлению.