Посольство России запросило подробности перехвата сообщения в день отравления Скрипалей

Посольство России в Лондоне направило запрос в британский МИД о предоставлении российской стороне более подробной информации о перехвате сообщения в день отравления в городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом российское дипломатическое представительство в Великобритании сообщило в понедельник в Twitter после публикации соответствующей информации в издании The Times.

«Замечательная история о перехвате. Мы запросили подтверждение и дополнительные подробности у Форин оффиса», — отмечает посольство.

Газета сообщила о том, что эксперты британских ВВС якобы перехватили в день отравления Скрипалей в Солсбери отправленное из пригорода Дамаска в Москву сообщение. По информации издания, оно включало фразу о том, что «посылка доставлена». В послании якобы отмечалось, что два лица «успешно выехали».