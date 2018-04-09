Правительство пообещало поддержку попавшим под американские санкции компаниям

При ухудшении положения компаний, попавших под санкции США, российское правительство окажет им свою поддержку. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, сообщает «Интерфакс».

По его словам, поддержка этим компаниям и так «оказывается в постоянном режиме». И «при ухудшении их положения» компании смогут рассчитывать на дополнительную помощь.

«Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно — это и многотысячные коллективы, очень важные рабочие места для нашей страны», — отметил Дворкович.

Вице-премьер добавил, что некоторые меры поддержки обсуждались с корпорациями заранее, еще до ужесточения санкций.

6 апреля США ввели санкции в отношении 38 российских компаний, бизнесменов и чиновников.

Введение этих ограничительных мер уже отразилось на экономике. Лидерами падения стали ценные бумаги «Русала» и En+ — компаний Олега Дерипаски.