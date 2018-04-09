Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сохранил пост на четвертый срок

На парламентских выборах в Венгрии победил действующий премьер-министр Виктор Орбан и правящая коалиция во главе с партией «Фидес», пишет Deutsche Welle.

«Дорогие друзья, позади большая битва, мы обеспечили себе историческую победу, получили шанс защитить Венгрию», — сказал Орбан, сохранивший свой пост на третий срок.

По результатам обработки 98% бюллетеней «Фидес» набирала 48,8% голосов и обеспечивала себе 133 из 199 мест в парламенте. Партия Виктора Орбана занимала две трети мест в парламенте на выборах 2010 и 2014 годов. Сам он известен как евроскептик, приверженец христианских ценностей и борец с нелегальной миграцией из мусульманских стран.

В ночь подсчета голосов объявил о своей готовности уйти в отставку глава крайне правой партии «Йоббик» Габор Вона. Как сообщает «Коммерсантъ», его соратники получили 26 мест.

Также об отставке президиума Венгерской социалистической партии заявил его председатель Мольнар Дьюла.