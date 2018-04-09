Путин 10 апреля посетит НИЦ «Курчатовский институт»

Президент России ознакомится с современными разработками НИЦ, а также поучаствует в совместном заседании президиума Российской академии наук (РАН) и Ученого совета Курчатовского института.

Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Основанный в 1943 году Курчатовский институт в этом году отмечает 75-летие. В 1991 году его преобразовали в научный центр, специализирующийся на безопасном развитии ядерной энергетики, мезонной химии, ядерной физике средних и низких энергий, сверхпроводимости, управляемом термоядерном синтезе и плазменных процессах.