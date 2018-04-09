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Путин 10 апреля посетит НИЦ «Курчатовский институт»


Добавлено: 09 апр 2018 в 15:28, Категория: Россия
Путин 10 апреля посетит НИЦ «Курчатовский институт»

Президент России ознакомится с современными разработками НИЦ, а также поучаствует в совместном заседании президиума Российской академии наук (РАН) и Ученого совета Курчатовского института.

Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Основанный в 1943 году Курчатовский институт в этом году отмечает 75-летие. В 1991 году его преобразовали в научный центр, специализирующийся на безопасном развитии ядерной энергетики, мезонной химии, ядерной физике средних и низких энергий, сверхпроводимости, управляемом термоядерном синтезе и плазменных процессах.


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Добавлено: 09 апр 2018 в 15:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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