Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийской Думе

Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, сообщает Habert?rk.

«Эрдоган выразил обеспокоенность в связи с нападениями на Думу и Восточную Гуту, подчеркнув важность совместной работы по предотвращению смертей среди гражданского населения и оказанию гуманитарной помощи», — говорится в заметке.

Ранее неправительственные организации, работающие в Сирии, заявили о том, что войска президента Башара Асада применили химическое оружие — хлор — в Думе, единственном городе, неподконтрольном Асаду в Восточной Гуте.

По разным данным, в результате могли погибнуть более 70 человек.

США обвинили Россию и Иран в пособничестве Асаду.

В Минобороны России и в Дамаске назвали сообщения о химатаке выдумкой.