Путин и Меркель подтвердили свои позиции по «Северному потоку — 2»

Глава РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров подтвердили позиции обеих стран по проекту «Северный поток-2».

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В марте Федеративная республика Германия уже выдала все необходимые России разрешения для реализации взаимовыгодного проекта на своей территории.

Отмечается, что лидеры договорились продолжать совместную работу по урегулированию внутриукраинского кризиса в нормандском формате.

Также в ходе диалога Путин и Меркель обсудили обстановку на юго-востоке Украины, безальтернативность минских соглашений и отметили важность усилий по обмену пленными в Донбассе.