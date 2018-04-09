Разговоры в сети: Кэтрин Зета-Джонс приехала на шоу Dolce & Gabbana с 14-летней дочерью

Кэтрин Зета-Джонс с дочерью

Воскресный вечер 48-летняя Кэтрин Зета-Джонс провела на вечеринке Dolce & Gabbana в Нью-Йорке, организованной по случаю презентации новой женской коллекции Дома Alta Moda. Вот только обсуждают в сети сейчас не столько модное шоу, сколько именно выход актрисы, которая позировала перед фотографами в компании 14-летней дочери Кэрис.

На мероприятии Стефано Габбана и Доменико Дольче мать и дочь появились в последних творениях известного fashion-дуэта, держась за руки, а спустя некоторое время Зета-Джонс сообщила своим фолловерам:

Приехали с Кэрис на показ Dolce & Gabbana. Очень взволнованы!

Кэтрин Зета-Джонс с дочерью

Быстро оценив образ актрисы (look Кэтрин получил твердую пятерку!), пользователи интернета принялись обсуждать ее сходство с дочерью, пророча девушке удачную карьеру в кинематографе/модной индустрии.

Из угловатого подростка она превратилась в копию своей матери,

— вот уже второй год подряд не устают писать западные СМИ, отмечая, что Кэрис сильно похожа на свою звездную мать еще и от того, что она копирует ее манеру одеваться.

Сама же звездная мать радуется подобным комментариям в прессе. Кэтрин Зета-Джонс все чаще берет Кэрис с собой на светские рауты, готовя ее к сольным выходам на дорожку.