Ревенко предложил ввести ответственность пользователей за фейки в интернете

За распространение недостоверной общественно важной информации ответственность должны нести не только администраторы соцсетей, но и пользователи, заявил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко.

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«Сейчас в Думе обсуждают законопроект о введении ответственности для администраторов соцсетей за отказ удалить недостоверную общественно значимую информацию. Но для недобросовестных пользователей никакой ответственности нет», — отметил Ревенко.

По его словам, блогеры, намеренно распространившие фейки в Интернете, в лучшем случае публично приносят извинения, но никаких взысканий с них нет.

«Должна быть административная ответственность для пользователей. Это то направление, о котором надо думать в будущем», — считает Ревенко. По его мнению, этот механизм станет эффективным инструментом, который прекратит распространение фейков в Сети.

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