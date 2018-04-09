Роскомнадзор пообещал не блокировать Telegram до решения суда

Роскомнадзор действует последовательно в работе с Telegram, и блокировать мессенджер до решения суда не будут, сообщил глава ведомства Александр Жаров.

6 апреля Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram из-за того, что мессенджер отказался передавать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. В Telegram считают, что раскрытие всей переписки пользователей незаконно; также там заявили об отсутствии технической возможности предоставить спецслужбе доступ к сообщениям пользователей.

«Давайте есть слона по частям. Сейчас мы подали иск и будем ждать решения суда. Пока на этом все», — приводит ТАСС слова Жарова.

Глава Роскомнадзора добавил: «Мы действуем последовательно. Если вы посмотрите закон, там не наше решение, мы исполняем решение другого органа».