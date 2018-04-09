Россельхознадзор запретил поставки белорусской свинины

Россельхознадзор с 10 апреля вводит запрет на поставки из Белоруссии живых свиней и свиноводческой продукции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ограничения вызваны обнаружением вируса африканской чумы свиней в готовой мясной продукции, произведенной в республике.

Помимо живых свиней и продуктов с содержанием свинины, запрет распространяется на генетический материал свиней, мясо диких кабанов, а также все виды кормов и кормовых добавок для свиней, за исключением синтетических кормов (полученных в результате химического и микробиологического синтеза) и тех, которые прошли термическую обработку.

Россельхознадзор отмечает, что геном вируса африканской чумы свиней был выявлен в сосисках «Краковские» и колбасе «Чесночная смак» Гомельского мясокомбината.

С этого комбината запрещен ввоз любой продукции в Россию.