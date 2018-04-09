Россия и Иран подписали Регламент межпарламентской комиссии по сотрудничеству. Документ будет способствовать развитию отношений двух стран.

«Подписание Регламента межпарламентской комиссии по сотрудничеству России и Ирана позволит перейти на новый уровень взаимоотношений между нашими странами»,- сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Собрания Исламского совета Ирана Али Лариджани.

По словам Лариджани, Россия и Иран сотрудничают в сфере торговли, борьбы с наркотиками и терроризмом. Создание комиссии позволит продолжать работать по этим направлениям в рамках комитетов парламентов, планируется усилить сотрудничество частного сектора двух стран.

Читайте по теме

Володин: Россия и Иран добились успеха в Сирии

Регламент межпарламентской комиссии по сотрудничеству включает в себя вопросы содействия наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами, в таких сферах как атомная энергетика, железные дороги и сельское хозяйство.

«Подписав соглашение, мы переходим на новый уровень взаимоотношений, который предполагает реализацию конкретных проектов»,- отметил Володин. Он добавил, что отношения России и Ирана динамично развиваются, во многом благодаря тому, что президенты стран заложили основу для этого. Задача парламентариев — обеспечить законодательную реализацию договоренностей, которые достигли главы госдуарств. Ключевым вопросом, по словам Володина, является экономическое взаимодействие России и Ирана.

Следующее заседание межпарламентской комиссии пройдет в одном из российских регионов. «Возможно, это будет Волгоград»,- сказал спикер Госдумы.

Яндекс.Дзенв Telegram

Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова

МВФ более чем в два раза сократит финансовую помощь Украине в 2018 году

Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Мюнстере