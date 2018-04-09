Россия никогда не будет прогибаться под ультиматумы Запада, — Лавров

Москва никогда не будет прогибаться под ультиматумы Запада, это не тот язык на котором нужно разговаривать с Россией, сообщает ТАСС. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с российскими дипломатами, высланными из ряда западных стран.

«Вы знаете, что мы, разумеется, ответим адекватно. Мы не будем никогда прогибаться под ультиматумы, это не тот язык, на котором нужно разговаривать с Российской Федерацией», — подчеркнул министр.

«Я бы не стал подробно останавливаться на причинах, по которым ваши загранкомандировки были досрочно прекращены, вы эти причины хорошо знаете. Они не имеют ничего общего с той работой, которую вы делали», — сказал он.

Лавров также заверил, что, несмотря на ситуацию, которая сложилась в связи с непредвиденным завершением командировок в таком большом количестве, МИД РФ сделает все, чтобы вынужденный непродолжительный отпуск дипломатов «завершился поскорее, чтобы все они вышли на работу на внешнеполитических фронтах» России.

«Высылка российских дипломатов — это беспрецедентная провокация, которая не имеет ничего общего с задачами по расширению международного сотрудничества, выполнению всех договоренностей, которые вытекают из Устава ООН, договоренностей, закрепленных в многочисленных международных договорах, включая Венские конвенции о дипломатических сношениях», — указал Лавров.