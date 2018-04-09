Российские миллиардеры за день потеряли более 12 млрд долларов — Forbes

Обвал котировок российской алюминиевой компании «Русала» — главное событие дня, однако новые санкции США ударили не только по состоянию Олега Дерипаски.

Американские власти ввели санкции 6 апреля и расширили список до 26 человек и 15 компаний. Инвесторы распродали российские активы, упал рубль и индекс РТС. Российские миллиардеры в понедельник, 9 апреля, потеряли более 12 миллиардов долларов, передает Forbes.

По информации финансово-экономического журнала, Дерипаска пострадал от новых санкций США сильнее других российских долларовых миллиардеров. Представители «Русал» сообщали, что санкции поставили компанию перед угрозой технического дефолта. Котировки «Русал» на Гонконгской бирже упали вдвое, а состояние Дерипаски сократилось на миллиард долларов.