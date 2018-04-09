Санкции США обрушили акции «РУСАЛа»

Металлургическая компания «РУСАЛ» Олега Дерипаски оказалась на гране дефолта по долгу и в целом неблагоприятных последний для дальнейшего ведения бизнеса из-за новых санкций США против компании и ее владельца.

В пятницу, 6 апреля, США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда российских чиновников. В новый санкционный список попал и миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании: «Базовый элемент», En+ Group, «РУСАЛ», «Евросибэнерго», «Б-Финанс», «Кубань», «Русские машины» и ГАЗ.

В результате этого акции «РУСАЛа» в пятницу подешевели на Московской бирже почти на 20%. В понедельник на бирже Гонконга, которая в пятницу уже не работала, когда объявили о санкциях, акции производителя алюминия рухнули на 41%. По данным на 7:10 мск, акции «РУСАЛа» подешевели на 41,38% — до 2,72 гонконгских доллара, хотя стоимость алюминия в понедельник на лондонской бирже прибавила в цене на 2,3% на фоне ожиданий перебоев с поставками.

Введенные ограничения со стороны США ограничат доступ компании к мировым финансовых рынкам и также весьма негативно скажутся на отношении «РУСАЛа» с поставщиками и покупателями. По оценкам самой компании, санкции приведут к дефолтам по ряду долговых обязательств. Кроме того, «РУСАЛ» уже объявил о задержке публикации годового отчета за 2017 финансовый год.

В сообщении компании говорится, что санкции ограничат перспективы бизнеса для всей группы, в первую очередь взаимодействие с мировыми клиентами, инвесторами и партнерами. При этом в «РУСАЛе» обещают, что постараются выполнять все законы и регулятивные нормы, которые требуется от них для ведения бизнеса на международной площадке, таким образом, компания принимает условия санкций и планирует выживать в новых реалиях.

В пятницу Forbes оценивал состояние Дерипаски в $5,3 млрд, указывая, что за сутки оно снизилось на 14,8% — это самое крупное снижение среди российских миллиардеров после объявления о санкциях. Вероятно, в понедельник произойдет новая переоценка его состояния.

Олег Дерипаска через британскую компанию Basic Element является владельцем «Базового элемента». В ее активы входят: группа компаний En+ (в которую входят алюминиевый производитель «РУСАЛ» и электроэнергетическая компания «Евросибэнерго»), машиностроительный холдинг «Русские машины» (в который входит Группа ГАЗ), старейшая страховая компания в России «Ингосстрах» (который владеет банком «Союз»), «Б-Финанс», строительная компания «Главмосстрой», аэропортовый холдинг «Базэл Аэро» (владеет аэропортами Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика), агропромышленная компания «Кубань».

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