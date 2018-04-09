Сельский учитель отработает 330 часов за стихотворение об Украине

Кромской районный суд Орловской области признал учителя Александра Бывшева виновным в возбуждении ненависти или вражды и наказал его из-за публикации в соцсетях стихотворения «На независимость Украины». Как сообщает «Грани.ру», ему также запрещено преподавать в течение трех лет. Обвинитель требовал приговорить его к 2,5 годам колонии.

Бывшеву дали по ч. 1 ст. 282 УК РФ 330 часов обязательных работ за написание стихотворения "На независимость Украины".

— Грани.Ру (@GraniTweet) 9 апреля 2018 г.

Опубликованное в 2015 году и внесенное Минюстом в федеральный список экстремистских материалов стихотворение является «полемическим ответом» на одноименное стихотворение Иосифа Бродского.