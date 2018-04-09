СМИ: Сирия отразила ракетную атаку на авиабазу в Хомсе

Сирийская система ПВО сбила ракеты, направленные на авиабазу Тийфор (Т-4). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства рассказал, что были уничтожены несколько ракет. Они упали в окрестностях аэродрома.

Подчеркивается, что в результате атаки никто не пострадал. Сирийская авиабаза не получила материального ущерба.

Ранее сообщалось, что ракеты, атаковавшие авиабазу, пролетели через воздушное пространство Ливана со стороны Средиземного моря. В Пентагоне не подтвердили сведения о том, что ракеты принадлежат американской стороне.