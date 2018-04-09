СМИ сообщили о 8 сбитых ракетах при атаке на сирийскую авиабазу

При ракетном обстреле авиабазы «Тийфор» (Т-4) в сирийском Хомсе правительственные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь ракет противника. Как сообщает агентство SANA, сколько ракет противника достигло цели, пока не сообщается.

Известно, что в районе аэродрома зафиксировано несколько сильных взрывов. Телеканал Al Mayadeen отмечает, что при подлете ракеты пересекли воздушное пространство Ливана.

Официальный представитель Пентагона Кристофер Шервуд опроверг причастность своего ведомства к нападению, сообщает ТАСС.

«Мы знаем об этих сообщениях, нам нечего подтвердить», — отметил он. Белый дом также заявил, что министерство обороны не проводило авиаудары по Сирии.

«Тем не менее, мы продолжаем пристально следить за ситуацией и поддерживать продолжающиеся дипломатические усилия по привлечению к ответственности тех, кто применяет химическое оружие — как в Сирии, так и в других местах», — говорится в заявлении.

Израиль, неоднократно атаковавший сирийские военные объекты, пока не подтвердил и не опроверг возможный ракетный удар.