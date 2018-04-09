СМИ узнали о непричастности России к кибератаке на выборы в Аризоне

Россия не имеет никакого отношения к кибератаке, в результате которой в 2016 году был получен незаконный доступ к электронной системе регистрации избирателей на выборах президента в Аризоне. Об этом Reuters рассказал высокопоставленный чиновник из Белого дома.

По его словам, ранее СМИ использовали устаревшую или неполную информацию. В настоящее время власти США считают, что хакерскую атаку совершили некие криминальные структуры.

Российских хакеров ранее подозревали по меньшей мере в четырех успешных атаках на компьютерные системы, включая Аризону и Теннесси. Об этом сообщал телеканал CBS News со ссылкой на внутренний правительственный документ.

В конце февраля NBC News также со ссылкой на некие секретные данные утверждал, что во время президентской гонки курируемые Кремлем хакеры атаковали сайты на Аляске, в Аризоне, Калифорнии, Флориде, Иллинойсе, Техасе и Висконсине.