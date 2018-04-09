СМИ: в России вырастут штрафы за задержку рейсов

В ближайшие недели Минтранс России намерен завершить работу над законопроектом об усилении ответственности авиаперевозчиков. Об этом пишет газета «Известия».

Читайте по теме

СМИ: региональные авиарейсы могут поддержать за счет Москвы

Ожидается, что штрафы за задержку рейсов впервые повысятся с 2000 года. В настоящее время за каждый час просрочки перевозчик уплачивает лишь 25 рублей, при этом общая сумма неустойки не может превышать 50% стоимости билета. Ведомство предлагает увеличить штрафа до 339 рублей. Однако он не будет назначаться за задержки по метеоусловиям, из-за форс-мажорных обстоятельств или по причинам, связанным с обеспечением безопасности.

Ранее СМИ писали, что Министерство финансов России предлагает обнулить НДС на внутренние авиаперевозки, совершаемые между региональными аэропортами, и поднять ставку налога до 18% для рейсов через Москву. Скорректировать НДС предлагается до конца 2022 года. Если НДС обнулят, на немосковских маршрутах авиакомпании выиграют около 12 млрд рублей.

Яндекс.Дзенв Telegram

Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова

МВФ более чем в два раза сократит финансовую помощь Украине в 2018 году

Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Мюнстере