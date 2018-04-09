Собчак потратила на президентскую кампанию почти 160 млн рублей

Предвыборная кампания телеведущей Ксении Собчак обошлась в 157,5 млн рублей. Такие данные следуют из отчета ЦИК (.xlsx) по всем кандидатам.

Из этих средств 26,6 млн рублей внесла сама Собчак, 82,5 млн — выдвинувшая ее партия «Гражданская инициатива». Еще 29,5 млн составили взносы от юрлиц, 18,9 млн — пожертвования граждан.

Больше всего штаб Собчак потратил на выпуск и распространение агитационных материалов — 53,8 млн. Реклама на ТВ и радио обошлась еще в 32,4 млн рублей. На печатные СМИ потратили всего 61 тысячу рублей.

Расходы на проведение публичных мероприятий составили 3 млн, сбор подписей обошелся кандидату в 2,3 млн рублей.

За услуги информационного или консультативного характера штаб Собчак выплатил 59 млн рублей. На оплату других услуг и работ пошли 7 млн.

На выборах 18 марта победил действующий глава государства Владимир Путин, набрав 76,69% голосов. Собчак на выборах получила 1,68%.