Собянин отстранил Яшина от руководства призывной комиссией

Мэр Москвы Сергей Собянин снял главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина с поста главы призывной комиссии. Об этом сообщается в твиттере Яшина.

По словам муниципального депутата, «это глупость и прямое нарушение федерального закона». Яшин пообещал обжаловать решение мэра в прокуратуре.

«Решение это не только противозаконное, но и нелепое. Я, конечно, не скрываю, что отношусь к призывной системе скептически и выступаю за профессиональную армию. Моим приоритетом во главе комиссии была защита прав призывников и обеспечение законности. Тем не менее, призывной план в прошлом году мы выполнили на 100%, а в казармы отправились только те, кто действительно хотел служить. Считаю, что у меня есть все основания гордиться таким результатом», — написал Яшин в фейсбуке.