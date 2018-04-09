События на Донбассе: пророссийские боевики цинично игнорируют праздничное перемирие

Российско-террористические войска, орудующие на Донбассе, продолжают систематически нарушать режим прекращения огня. В течение сегодняшнего дня враг 18 раз открывал огонь по укреплениям украинской армии. Не обошлось и без применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения.Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.На Донецком направлении оккупанты применили артиллерию калибром 122-мм и минометы различных калибров. Также враг задействовал пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы. Обстрелы были зафиксированы вблизи населенных пунктов Широкино, Талаковка, Каменка, Опытное, Водяное, Лебединское, Пески и Шахта Бутовка.На Луганском направлении путинские наемники били по позициям ВСУ из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.Согласно имеющейся информации, трое защитников территориальной целостности Украины получили ранения и были госпитализированы.