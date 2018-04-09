Сооснователь Apple Стив Возняк покинул Facebook из-за скандала с утечкой данных

Сооснователь Apple Стив Возняк заявил USA Today об уходе из Facebook из-за небрежного отношения компании к данным пользователей.

«Пользователи сообщают Facebook все детали своей личной жизни, и вся прибыль компании основана на этой информации. При этом, сами пользователи из этой прибыли не получают ничего», — заявил Возняк.

Он отметил, что Apple делает деньги на качественных продуктах, а в Facebook пользователи сами являются продуктом компании. Стив Возняк подчеркнул, что лучше платить за пользование соцсетью, чем раскрывать рекламщикам личную информацию.

Это решение сооснователь Apple принял после скандала, грянувшего 16 марта. Соцсеть заблокировала страницу компании Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана. Он создал приложение «This is your digital life», составляющее психологический портрет пользователей. Данные 87 млн пользователей он передал третьим лицам, включая Cambridge Analytica. Эту компанию подозревают в использовании полученных данных в ходе избирательной кампании в США и британском референдуме о Brexit.