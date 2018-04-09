СРОЧНО: Трамп обещает за 24-48 часов принять решение об атаке Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что примет решение, использовать ли военную силу против властей Сирии в связи с сообщениями о применении химоружия в городе Дума.

Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума.

На встрече с членами своей администрации Трамп осудил химическую атаку, заявив, что «это было ужасно».

«Мы примем решение в ближайшие 24-48 часов», — сказал президент, добавив, что, возможно, такое решение будет принято «к концу дня».

«Если это (сделали) русские, если это Сирия, если это Иран, если это все они вместе, мы это выясним», — добавил Трамп.