США вновь внесли резолюцию о расследовании химатак в Сирии в Совбез ООН

США обновили проект резолюции Совбеза ООН об учреждении нового механизма по расследованию химических атак в Сирии после сообщений о новом инциденте в сирийском городе Дума. Об этом сообщает РИА «Новости».

В доработанном виде документ был вновь внесен за несколько часов заседания Совбеза по ситуации в Сирии.

Проект резолюции «самым серьезным образом осуждает продолжающиеся случаи применения химического оружия в Сирии, о которых сообщалось», В частности, речь идет о предполагаемой атаке в городе Дума 7 апреля 2018 года. Читайте по теме

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Согласно проекту резолюции, члены Совета также «выражают решимость привлечь виновных к ответственности».

Ряд положений в проекте резолюции остался без изменений. Он также включает отдельные абзацы из распространенного Россией в январе проекта резолюции о создании независимого механизма ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии. Документ постановляет «учредить независимый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии сроком на один год с возможностью дальнейшего продления».

США тогда выступили против подобной миссии и предложили восстановить миссии ООН-ОЗХО по расследованию химатак. Тогда Россия наложила вето на предложенный Соединёнными Штатами проект резолюции ОНН.

В последующие месяцы дипломаты продолжали работу по поиску приемлемых формулировок. Российская делегация в начале марта завершила консультации по своему проекту резолюции, документ находится в статусе «готов к голосованию», но ни один из проектов до сих не был вынесен на голосование.

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